Источник: «Уильямс» отомстил Кубице за слишком раннее объявление об уходе

В пятничных тренировках Гран-при Японии Роберт Кубица использовал новое переднее антикрыло и остался доволен его работой. Однако перед квалификацией на машину Кубицы поставили старое антикрыло, причём гонщика не уведомили о замене.

Кубица сказал, что это решение приняли люди, не присутствовавшие на автодроме, и итальянский журналист Роберто Кинкеро предположил, что поляк имеет в виду Клэр Уильямс, заместителя руководителя команды, которая решила отомстить гонщику за слишком раннее объявление об уходе по окончании сезона.

Кубица ещё 19 сентября объявил, что уйдёт из «Уильямса» по окончании сезона-2019. Кинкеро предположил, что такой шаг Роберта помешал «Уильямсу» в переговорах с другими кандидатами на место в команде, от которых в противном случае можно было бы требовать больше спонсорских денег.

«Похоже, что обе стороны считают дни до конца сезона, когда смогут вздохнуть с облегчением. Кубица ищет варианты в других сериях, но в «Уильямсе» ничего не изменится после его ухода.

Так всё и будет до кардинальной смены в руководстве одной из самых выдающихся команд в истории Формулы-1», — цитирует Кинкеро F1sport.it.