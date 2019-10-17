Штайнер не ждёт от «Хааса» хороших выступлений в конце сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда сосредоточена на следующем сезоне, поскольку никаких конкретных обновлений текущего болида коллектив предложить уже не может.

«В любом случае осталось всего четыре гонки. Если у нас будет удачный день, мы постараемся побороться. Не могу сказать, что в следующих гонках у нас будет пакет обновлений, который решит проблему.

Нам просто нужно убедиться, что подобных базовых ошибок не случится в следующем году. Ведь исправлять их довольно затратно.

Насколько трудными будут оставшиеся Гран-при для нас? Некоторые больше, некоторые меньше. Определённо трасса в Мексике нам не подходит.

Мы продолжаем участвовать в гонках, зная, что в какой-то момент нас настигнут проблемы с перегревом резины. Как только появляются синие флаги, нашим парням приходится сбрасывать темп. Резина остывает, и мы уже не можем вернуть её в рабочую температуру. Со стороны кажется, что это простая проблема и найти решение просто. Но что есть, то есть. Даже если у нас получается пройти приличный круг в квалификации, в гонке мы не можем держать темп», — приводит слова Штайнера Autosport.