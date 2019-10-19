Довициозо: Росси талантливее Маркеса

Итальянский мотогонщик «Дукати» Андреа Довициозо сравнил двух самых успешных гонщиков MotoGP современности — Марка Маркеса и Валентино Росси.



«Марк Маркес, безусловно, очень талантливый гонщик. Однако его подход к работе более структурирован, чем кажется со стороны. Так что именно по этой причине считаю Валентино Росси более талантливым, поскольку он больше полагается на инстинкты.



Росси очень многое анализирует, работает невероятно усердно, однако всеми достижениями и успехами в совокупности с постоянным прогрессом он обязан именно таланту», — приводит слова Андреа Довициозо La Gazzetta dello Sport.

На счету Маркеса шесть чемпионских титулов в MotoGP, Росси завоевал семь титулов в ведущем классе мотогонок.