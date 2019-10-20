Алонсо: «Феррари»? Подумаю, если они меня позовут
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал слова Флавио Бриаторе, который заявил, что испанец может вернуться в Ф-1 лишь в случае приглашения из топ-команд. Фернандо отметил, что подумает о возобновлении карьеры в чемпионате в случае интереса со стороны «Феррари».
«Все спрашивают меня о возвращении, но это не то, что я рассматриваю в краткосрочной перспективе. Скорее, это среднесрочная перспектива. Не знаю. Что, если получу приглашение от „Феррари“? Не знаю, подумаю», — приводит слова испанца Marca.
Алонсо выступал в составе «Скудерии» на протяжении пяти сезонов и провёл за неё 95 гонок. За это время он сумел добыть одиннадцать побед. Трижды он становился с «Феррари» вице-чемпионом мира.
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