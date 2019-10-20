Безногий пилот принимает участие в тестах Формулы-3

Сегодня, 20 октября, в Валенсии стартовали тесты Формулы-3. Интерес к ним привлекают сразу несколько пилотов. Так, гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр пробует себя за рулём машины команды Charouz.

Известный британский пилот Билли Монгер, лишившийся обеих ног в результате аварии на этапе Британской Формулы-4, получил возможность проехать за рулём болида Carlin. В минувшем сезоне Билли выступал в Британской Формуле-3 и открытом чемпионате Европейской Формулы-3.

Среди тех, кто привлекает внимание, экс-пилот программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум, который также будет работать в составе Carlin.

Отметим, что программа «Ред Булл» выставила на тесты двух пилотов — Юки Цуноду и Джека Дуэна, оба будут пилотировать болид команды Hitech.