Безногий пилот принимает участие в тестах Формулы-3
Сегодня, 20 октября, в Валенсии стартовали тесты Формулы-3. Интерес к ним привлекают сразу несколько пилотов. Так, гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр пробует себя за рулём машины команды Charouz.
Известный британский пилот Билли Монгер, лишившийся обеих ног в результате аварии на этапе Британской Формулы-4, получил возможность проехать за рулём болида Carlin. В минувшем сезоне Билли выступал в Британской Формуле-3 и открытом чемпионате Европейской Формулы-3.
Среди тех, кто привлекает внимание, экс-пилот программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум, который также будет работать в составе Carlin.
Отметим, что программа «Ред Булл» выставила на тесты двух пилотов — Юки Цуноду и Джека Дуэна, оба будут пилотировать болид команды Hitech.
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