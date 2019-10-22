У чемпиона Формулы-1 умерла 21-летняя дочь

У чемпиона Формулы-1 1979 года Джоди Шектера умерла 21-летняя дочь Ила, сообщает Daily Mail.

Как стало известно изданию, Ила Шектер, страдавшая наркотической зависимостью, умерла во сне в минувший четверг, 17 октября. Предполагается, что причиной смерти стала случайная передозировка наркотиков.

Ила была пятым ребёнком из шести в семье Шектеров. В заявлении семьи сказано, что она должна была приступить к лечению от наркотической зависимости на следующий день после 17 октября, оказавшегося для неё последним днём жизни.

«Два года назад у Илы диагностировали опухоль мозга, и ей пришлось провести операцию. В последние месяцы у неё развилась эпилепсия. Она проиграла свою битву с зависимостью, пытаясь подавить страх и охватывавшие её чувства», — сказано в заявлении семьи.