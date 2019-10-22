У чемпиона Формулы-1 умерла 21-летняя дочь

У чемпиона Формулы-1 1979 года Джоди Шектера умерла 21-летняя дочь Ила, сообщает Daily Mail.
Как стало известно изданию, Ила Шектер, страдавшая наркотической зависимостью, умерла во сне в минувший четверг, 17 октября. Предполагается, что причиной смерти стала случайная передозировка наркотиков.
Ила была пятым ребёнком из шести в семье Шектеров. В заявлении семьи сказано, что она должна была приступить к лечению от наркотической зависимости на следующий день после 17 октября, оказавшегося для неё последним днём жизни.
«Два года назад у Илы диагностировали опухоль мозга, и ей пришлось провести операцию. В последние месяцы у неё развилась эпилепсия. Она проиграла свою битву с зависимостью, пытаясь подавить страх и охватывавшие её чувства», — сказано в заявлении семьи.
- 22 октября 2019
-
10:13
-
08:56
-
00:40
- 21 октября 2019
-
23:28
-
22:53
-
21:52
-
20:53
-
19:53
-
18:51
-
17:41
-
16:30
-
15:35
-
15:30
-
15:00
-
14:35
-
13:45
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:05
-
09:09
-
01:58
-
00:45
-
00:38
- 20 октября 2019
-
22:39
-
19:48
-
18:01
-
17:13
-
16:29
-
15:38
-
14:25
-
13:32
-
11:49
-
11:03
-
09:53