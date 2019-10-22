Босс «Пирелли» рассказал, чем впечатлил его Леклер

Руководитель программы «Пирелли» в Формуле-1 Марио Изола признался, что приятно удивлён выступлениями Шарля Леклера в сезоне-2019. Леклер после одного сезона в составе «Заубера» перешёл в «Феррари», где его напарником стал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, и за четыре этапа до окончания сезона монегаск опережает немца на девять очков.
«Должен признаться, ожидал, что Шарль будет больше волноваться в новой для себя среде, особенно потому, что в напарниках у него четырёхкратный чемпион мира. Но он доказал, что обладает талантом.
Да, в начале сезона он ошибался. Но он всегда признавал ошибки, и это свидетельствует о том, что он хочет развиваться», — приводит слова Изолы GrandPX.news.
За четыре этапа до окончания сезона «Феррари» потеряла даже теоретические шансы на победу в Кубке конструкторов, а её гонщики лишились возможности вмешаться в спор Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса (оба — «Мерседес») за победу в личном зачёте.
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