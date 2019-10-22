Леклер отпраздновал день рождения в ночном клубе в Монако

В «Инстаграме» опубликовали видео, как гонщик Формулы-1 монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», отпраздновал день рождения. 16 октября Леклеру исполнилось 22 года, и он посетил ночной клуб в Монако.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» leclerc_legend.

Также на видео присутствует 19-летний Артюр Леклер, младший брат гонщика «Феррари», выступающий в немецкой Формуле-4.

Леклер, чемпион GP3 2016 года и чемпион Формулы-2 2017 года, выступает в Ф-1 с сезона-2018. Дебютный сезон монегаск провёл в составе «Заубера», после чего его пригласили в «Феррари».

За четыре этапа до окончания сезона Леклер, на счету которого 221 очко, занимает третье место в личном зачёте. Монегаск выиграл Гран-при Бельгии и Италии, а также завоевал шесть поулов.