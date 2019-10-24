Леклер не исключил, что когда-нибудь станет веганом, как Хэмилтон

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не придерживается веганской диеты, но признал, что интересуется подобными вещами. Ранее Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» призвал всех отказаться от мяса, за что его раскритиковал Фернандо Алонсо.

«Я не веган. Но, конечно, я слежу за всеми этими вещами. Я хочу быть на сто процентов готов с точки зрения физической формы. У меня есть своя программа, которой я следую. Но мне интересно и другое.

Я люблю говядину, но не исключаю, что попробую пойти в другом направлении», — приводит слова Леклера Reuters.

За четыре этапа до окончания сезона на счету Леклера 223 очка, и он уже потерял теоретические шансы побороться с Хэмилтоном, лидером сезона, в личном зачёте.