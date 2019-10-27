В «Хаасе» пытаются «дожить» до конца сезона и надеются на прогресс в 2020 году

Пилоты «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а также босс конюшни Гюнтер Штайнер дали понять, что в команде все с нетерпением ожидают завершения сезона. Многочисленные проблемы «Хааса» в нынешнем году отбросили коллектив на девятое место в общем зачёте.

«Мы ждём завершения сезона и надеемся, что следующий год будет лучше. Попытаемся дожить до 2020 года», — приводит слова Грожана Nextgen-Auto. Его напарник Кевин Магнуссен посетовал на то, что машине не хватает всего по чуть-чуть.

Босс команды Гюнтер Штайнер также заявил, что ждёт 2020 год.

«Нам нужно продолжать работу над аэродинамикой, чтобы показывать лучшее, на что мы способны в оставшихся гонках. А затем убедиться, что в следующем году у нас не будет подобных проблем. Все в команде упорно работают, чтобы в следующем сезоне болид был лучше. Это единственное, что сейчас можно делать», — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.