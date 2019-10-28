Квят — о аварии в Мексике: последний поворот, последний круг — надо бороться!

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Мексики, в котором он финишировал на девятой позиции, но был оштрафован за столкновение с Нико Хюлькенбергом в последнем повороте последнего круга и откатился на 11-ю позицию. Отметим, что россиянин давал комментарий, ещё не зная о штрафе.



«Это был последний круг, последний поворот, в основном в таких случаях нужно пытаться бороться. Я пытался просунуть нос в поворот, но Нико захлопнул калитку. Посмотрим. Последний круг, последний поворот — надо бороться!



Очень насыщенный день. Сильная гонка, мы поехали с тактикой двух пит-стопов и стартом на мягких шинах, так что это был риск с самого начала, но мы отлично провели гонку.



Я ещё не видел, сколько очков у других в Кубке конструкторов. Сколько очков у «Форс Индия», сколько у «Рено». Посмотрим», — сказал Квят в интервью после гонки.