На старте Райкконен повредил днище на машине Магнуссена
Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал финиш на 15-м месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1.
«Думаю, мы проделали хорошую работу — с учётом, что мы заставили работать тактику с одним пит-стопом. У нас были повреждения на машине. Меня на старте ударил Кими. Мы там все были зажаты, и он повредил днище моего автомобиля. Принимая всё это во внимание и зная, что у нас сегодня просто не было темпа, я думаю, что мы сделали максимум возможного», — приводит слова датчанина пресс-служба «Хааса».
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