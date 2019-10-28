На старте Райкконен повредил днище на машине Магнуссена

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал финиш на 15-м месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1.



«Думаю, мы проделали хорошую работу — с учётом, что мы заставили работать тактику с одним пит-стопом. У нас были повреждения на машине. Меня на старте ударил Кими. Мы там все были зажаты, и он повредил днище моего автомобиля. Принимая всё это во внимание и зная, что у нас сегодня просто не было темпа, я думаю, что мы сделали максимум возможного», — приводит слова датчанина пресс-служба «Хааса».