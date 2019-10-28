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Марко обвинил Боттаса в проколе у Ферстаппена

Марко обвинил Боттаса в проколе у Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко обвинил Валттери Боттаса из «Мерседеса» в неосторожном пилотировании в ходе Гран-при Мексики, которое привело к проколу колеса на машине Макса Ферстаппена.

Ферстаппен пытался обогнать Боттаса на пятом круге. Ему удалось это сделать, но не без контакта между машинами гонщиков, в котором, по мнению Марко, виноват пилот «Мерседеса».

«Боттас определённо мог бы действовать осторожнее», — приводит слова Марко GPblog.

Контакт с машиной Ферстаппена не помешал Боттасу продолжить движение, и он закончил гонку третьим. А вот голландец, вынужденный провести незапланированный пит-стоп, откатился в конец пелотона, после чего прорвался в середину топ-10 и финишировал шестым.

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