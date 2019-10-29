Экклстоун: Леклер слишком часто ошибается, как раньше Ферстаппен

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун сравнил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».
На Гран-при Мексики Леклер финишировал четвёртым, несмотря на то что стартовал с поула. После гонки монегаск, для которого выбрали тактику двух пит-стопов, признал, что ему необходимо смелее высказывать своё мнение во время обсуждения стратегии с командой.
«Он хороший гонщик, но всё ещё много ошибается, как ошибался Ферстаппен в начале карьеры. Только если ты спокоен за рулём, можно сражаться за титул, как мой друг Себастьян (Феттель. — Прим. «Чемпионата»). Да, у Себа были непростые гонки, но, к счастью, он реабилитировался», — приводит слова Экклстоуна GrandPrix.
В последних четырёх гонках Феттель одержал одну победу и ещё дважды финишировал вторым.
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