Хайдфельд предрёк конец доминирования «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 немец Ник Хайдфельд, выступавший за «Прост», «Заубер», «Джордан», «Уильямс», «БМВ» и «Рено», ожидает, что в ближайшие сезоны «Мерседес», который с 2014 года не отдал соперникам ни одного титула, уступит лидерство «Феррари», за которую выступают Себастьян Феттель и Шарль Леклер.
«Феттель и Леклер сражаются за статус первого пилота команды, в то время как «Феррари» уже сосредоточена на следующем сезоне. Для них сейчас важно не потерять темп и учиться на своих ошибках.
Могу представить, что в следующем сезоне или около того мы увидим изменения в раскладе сил и что «Мерседес» заменят на вершине. Пока это кажется не слишком вероятным, но настанет время, когда доминированию «Мерседеса» придёт конец», — цитирует Хайдфельда GrandPX.news.
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