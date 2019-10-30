Хайдфельд предрёк конец доминирования «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 немец Ник Хайдфельд, выступавший за «Прост», «Заубер», «Джордан», «Уильямс», «БМВ» и «Рено», ожидает, что в ближайшие сезоны «Мерседес», который с 2014 года не отдал соперникам ни одного титула, уступит лидерство «Феррари», за которую выступают Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

«Феттель и Леклер сражаются за статус первого пилота команды, в то время как «Феррари» уже сосредоточена на следующем сезоне. Для них сейчас важно не потерять темп и учиться на своих ошибках.

Могу представить, что в следующем сезоне или около того мы увидим изменения в раскладе сил и что «Мерседес» заменят на вершине. Пока это кажется не слишком вероятным, но настанет время, когда доминированию «Мерседеса» придёт конец», — цитирует Хайдфельда GrandPX.news.