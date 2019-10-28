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«Мерседес» одержал сотую победу в Формуле-1

«Мерседес» одержал сотую победу в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Победа британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мексики стала для немецкой команды юбилейной — сотой в Формуле-1. Первую победу «Мерседесу» в 1954 году принёс пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио, победивший на Гран-при Франции.

Интересно, что это не единственный статистический юбилей для «Мерседеса» по итогам Гран-при Мексики. Выиграв на автодроме имени братьев Родригес, Хэмилтон в сотый раз в карьере поднялся на подиум, представляя «Мерседес». Всего на счету Хэмилтона теперь 149 подиумов в чемпионате мира.

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