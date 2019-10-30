Программа с участием Петрова и Фоменко будет выходить по воскресеньям на НТВ
Автомобильное шоу талантов «Россия рулит!», созданное совместно телеканалами НТВ и «Авто Плюс» при поддержке программы развития российского автоспорта SMP Racing, теперь будет выходить по воскресеньям. Программа продолжит знакомить телезрителей с обычными водителями, которые не боятся скорости и драйва.
Фото: НТВ
Новые участники покажут, на какие подвиги они способны и как далеко могут зайти в мастерстве за рулём. Сложные испытания, необычные трюки, аккуратность, точность, холодный расчёт и всегда справедливое решение профессионального жюри — первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, автомобильного эксперта Михаила Горбачёва и шоумена, автогонщика Николая Фоменко – в ближайшее воскресенье на НТВ.
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