Команды Формулы-1 будут обязаны дважды за сезон сажать на практиках новичков

Новый спортивный регламент Формулы-1, который вступит в силу с 2021 года, заставит команды чемпионата мира давать больше возможностей на трассе молодым пилотам. Согласно новым правилам, каждая команда Формулы-1 будет обязана на двух первых практиках за сезон сажать за руль пилотов-новичков. Этому критерию будут соответствовать гонщики, которые провели в Формуле-1 не более двух гонок.

Напомним, новый регламент был представлен сегодня, 31 октября, в Остине, штат Техас, США. Вместе с новостями об основных принципах изменений в Формуле-1 приняли ряд других постановлений. В частности, стало известно, что в Ф-1 не сократят пятничные тренировки, но запретят новинки в ходе Гран-при. Также руководство чемпионата прояснило, какое наказание будет ждать команды, нарушившие ограничения по бюджету.