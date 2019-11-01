Флёрш, пережившая страшную аварию в Макао, снова выступит на этой трассе

В конце 2018 года, в дни проведения Гран-при Макао Формулы-3, в котором традиционно участвуют самые талантливые молодые пилоты, сообщество автоспорта пережило несколько неприятных моментов. Тогда юная немецкая гонщица Софи Флёрш попала в серьёзнейшую аварию, её болид буквально взмыл над трассой и оказался за пределами трека. У спортсменки был диагностирован перелом позвонка, позже Софи перенесла операцию и прошла курс лечения, и более того, даже принимала участие в заездах в уходящем году.

Теперь же стало известно, что в 2019 году она снова примет участие в Гран-при Макао, об этом сообщила пресс-служба команды HWA Racelab, болид которой и будет пилотировать Флёрш. Также в составе команды в Макао выступят Джейк Хьюз и Кейван Андрес. Гонка в Макао состоится 17 ноября.