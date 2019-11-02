Источник: «Рено» усилится экс-инженером «Макларена» и «Феррари» Фраем
«Рено» в ближайшее время объявит о переходе в команду бывшего инженера «Макларена» Пэта Фрая, сообщает Motorsport Week.
Ранее в 2019 году Фрай покинул «Макларен». Изначально он не планировал долго оставаться в команде, учитывая, что «Макларен» назначил Джеймса Ки техническим директором. Пока неизвестно, какой именно пост в «Рено» займёт инженер. Он станет одним из руководителей технического департамента. По всей видимости, он будет активно взаимодействовать с техническим директором Ником Честером и исполнительным директором Марцином Будковски.
Фрай уже в начале своей карьеры в Формуле-1 работал в «Бенеттоне», команде-предшественнице «Рено».
«Рено» в текущем сезоне в Кубке конструкторов занимает пятое место, набрав 73 очка.
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