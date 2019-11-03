Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Райкконен признал, что допустил ошибку в квалификации Гран-при США

Райкконен признал, что допустил ошибку в квалификации Гран-при США
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признал, что ошибка в квалификации Гран-при США стоила ему более высокой позиции на стартовой решётке.

«После неплохой тренировки было разочарованием прекратить борьбу в квалификации уже в первом сегменте. Я допустил ошибку в двенадцатом повороте и заблокировал колесо. И это стоило мне как минимум 0,3 доли секунды. Если бы не это, то я мог бы подняться на несколько позиций выше и попасть во второй сегмент. Теперь, чтобы вернуться в борьбу, нам предстоит много работы. Но мы постараемся приложить максимум усилий», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, что на Гран-при США финский спортсмен примет старт лишь с семнадцатой позиции.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019