Райкконен признал, что допустил ошибку в квалификации Гран-при США
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признал, что ошибка в квалификации Гран-при США стоила ему более высокой позиции на стартовой решётке.
«После неплохой тренировки было разочарованием прекратить борьбу в квалификации уже в первом сегменте. Я допустил ошибку в двенадцатом повороте и заблокировал колесо. И это стоило мне как минимум 0,3 доли секунды. Если бы не это, то я мог бы подняться на несколько позиций выше и попасть во второй сегмент. Теперь, чтобы вернуться в борьбу, нам предстоит много работы. Но мы постараемся приложить максимум усилий», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».
Напомним, что на Гран-при США финский спортсмен примет старт лишь с семнадцатой позиции.
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