Квят был оштрафован на пять секунд и потерял место в очковой зоне Гран-при США

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят снова получил штраф после финиша гонки Гран-при США. На последнем круге гонки в 15-м повороте Квят атаковал пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и допустил столкновение с мексиканцем. Судьи, рассмотрев обстоятельства эпизода, признали Квята виновным в инциденте и прибавили пять секунд к итоговому результату россиянина. Это отбросило Квята за пределы очковой зоны — в классификации Квят оказался только на 12-й позиции.
Неделю назад, на Гран-при Мексики, произошла аналогичная ситуация — Квят был наказан за столкновение с Нико Хюлькенбергом и лишился девятой позиции из-за штрафа.
Формула-1. Гран-при США. Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,148
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,002
4. Шарль Леклер («Феррари») +52,239
5. Александер Албон («Ред Булл») +1.18,038
6. Даниэль Риккардо («Рено») +1.30,366
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.30,764
8. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг *
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
16. Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
19. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал
20. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал.
*Квят оштрафован прибавкой пяти секунд к итоговому результату за инцидент с Серхио Пересом.
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