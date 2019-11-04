Магнуссен предупреждал «Хаас» о проблемах с тормозами задолго до схода
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что предупреждал команду о проблемах с тормозами задолго до того, как тормозной диск вышел из строя, что привело к сходу датчанина незадолго до финиша Гран-при США.
«На протяжении всей гонки у педали тормоза был длинный ход. Я просил команду посмотреть телеметрию, но они не видели ничего необычного. Температура была в полном порядке, так что я просто продолжил гонку, а затем в какой-то момент диск просто вышел из строя», — приводит слова Кевина Магнуссена RaceFans.
Кевин Магнуссен сошёл из-за проблем с тормозами за четыре круга до конца гонки Гран-при США. По итогам гонки его напарник, Ромен Грожан, также не смог заработать очков, финишировав только 15-м.
- 4 ноября 2019
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