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Гибридный Continental GT станет самым мощным серийным Bentley

Гибридный Continental GT станет самым мощным серийным Bentley
Bentley Continental GT четвёртого поколения
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Компания Bentley показала первые фотографии автомобиля Continental GT четвёртого поколения. Это будет первая в линейке версия, оснащённая гибридным двигателем V8, который пришёл на смену классическому 4-литровому V8 — с ним марка попрощалась выпуском специальной серии Edition 8.

Мощность новой силовой установки составит 782 лошадиные силы — на 30 больше, чем у представленного недавно родстера Bentley Batur Convertible. Таким образом, Continental GT четвёртого поколения станет самым мощным серийным автомобилем Bentley.

Bentley Continental GT четвёртого поколения

Bentley Continental GT четвёртого поколения

Фото: Bentley

Также новинка получит полный привод и рулевое управление всеми четырьмя колёсами, электронный дифференциал и амортизаторы с двухклапанной системой. Отмечается, что запаса энергии электромотора хватит на 80 километров пути.

Официальная премьера обновлённого Bentley Continental GT состоится в июне 2024 года.

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