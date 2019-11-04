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Росберг посоветовал Боттасу не злить Хэмилтона

Росберг посоветовал Боттасу не злить Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг дал совет Валттери Боттасу, как победить напарника по команде — шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. По словам немца, Боттасу нужно фокусироваться на работе и не пытаться злить Льюиса.

«На старте сезона Валттери был очень силён. Показал, что ему по силам психологические игры, и предстал в образе Боттаса версии 2.0. Это был идеальный способ для победы. Нужно фокусироваться на собственной работе и добывать результат. Это лучшая методика, чтобы опередить Хэмилтона. Раздражать его — это не выход. В таких случаях он становится злее и сильнее.

Боттасу необходимо провести весь сезон на стабильно высоком уровне В какие-то моменты он очень силён, но затем Хэмилтон прибавляет и просто уничтожает его. Главная проблема Боттаса — гоночный темп", — приводит слова Росберга Speedweek.

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