Росберг посоветовал Боттасу не злить Хэмилтона

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг дал совет Валттери Боттасу, как победить напарника по команде — шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. По словам немца, Боттасу нужно фокусироваться на работе и не пытаться злить Льюиса.

«На старте сезона Валттери был очень силён. Показал, что ему по силам психологические игры, и предстал в образе Боттаса версии 2.0. Это был идеальный способ для победы. Нужно фокусироваться на собственной работе и добывать результат. Это лучшая методика, чтобы опередить Хэмилтона. Раздражать его — это не выход. В таких случаях он становится злее и сильнее.

Боттасу необходимо провести весь сезон на стабильно высоком уровне В какие-то моменты он очень силён, но затем Хэмилтон прибавляет и просто уничтожает его. Главная проблема Боттаса — гоночный темп", — приводит слова Росберга Speedweek.