В «Мерседесе» рассказали, что помешало Хэмилтону побороться за поул в США
Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз объяснил, почему Льюис Хэмилтон занял лишь пятое место в квалификации Гран-при США.
«Справа на руле есть небольшой переключатель, отвечающий за торможение мотором. Там также есть фиксатор, препятствующий случайному изменению положения переключателя. Но он сломался, и Льюис, поворачивая руль, менял режим торможения двигателем. Это и повлияло на результат», — сказал Воулз в видеоблоге «Мерседеса» на YouTube.
В гонке Хэмилтон, для которого выбрали тактику одного пит-стопа, занял второе место и за два этапа до окончания сезона стал шестикратным чемпионом мира, несмотря на то что его напарник Валттери Боттас одержал победу.
Следующий этап — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.
Вильнёв предположил, что Хэмилтон подумывает о переходе в «Феррари»
- 7 ноября 2019
-
16:35
-
16:12
-
15:19
-
15:05
-
14:13
-
13:20
-
12:12
-
11:07
-
10:10
-
10:07
-
09:11
-
00:20
- 6 ноября 2019
-
23:46
-
22:42
-
20:42
-
19:59
-
18:24
-
17:52
-
16:50
-
16:07
-
15:21
-
14:57
-
13:47
-
12:37
-
11:24
-
11:09
-
10:06
-
09:05
-
00:38
- 5 ноября 2019
-
23:58
-
21:46
-
21:18
-
19:14
-
18:08
-
17:35
Партнерский контент