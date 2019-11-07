В «Мерседесе» рассказали, что помешало Хэмилтону побороться за поул в США

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз объяснил, почему Льюис Хэмилтон занял лишь пятое место в квалификации Гран-при США.

«Справа на руле есть небольшой переключатель, отвечающий за торможение мотором. Там также есть фиксатор, препятствующий случайному изменению положения переключателя. Но он сломался, и Льюис, поворачивая руль, менял режим торможения двигателем. Это и повлияло на результат», — сказал Воулз в видеоблоге «Мерседеса» на YouTube.

В гонке Хэмилтон, для которого выбрали тактику одного пит-стопа, занял второе место и за два этапа до окончания сезона стал шестикратным чемпионом мира, несмотря на то что его напарник Валттери Боттас одержал победу.

Следующий этап — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.