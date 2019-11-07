Боттас признал, что его раздражает ситуация с годичными контрактами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выступает в составе немецкой команды с 2017 года и каждый год продлевает сотрудничество с командой на один сезон. Таким образом, в ходе чемпионата он всегда отвлекается от работы, размышляя о своём будущем. В 2019 году он также подписал соглашение с «Мерседесом» лишь на 2020 год, и на этот раз Боттас признался, что его раздражает такое развитие событий.

«В определённый момент относительно 2020 года была некая неопределённость. Ходило много слухов. Я не имел понятия, что происходит. Мне просто приходилось ждать. Конечно, для спортсмена это совсем не идеальная ситуация. В таких условиях невозможно фокусироваться на работе. Когда такая ситуация повторяется из года в год, то в какой-то момент это становится словно заноза в заднице. Было отлично получить контракт, но в 2020 году меня ждёт та же история. В настоящий момент я не волнуюсь, у меня нормальный темп и я получаю удовольствие от пилотирования», — приводит слова Боттаса Autosport.