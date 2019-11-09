В Финляндии демонтировали монумент Ковалайнену

В городе Суомуссалми (Финляндия) был демонтирован монумент, посвящённый прославленному пилоту Хейкки Ковалайнену, сообщает Ilta-Sanomat.

Ковалайнен родился в Суомуссалми. Памятник появился более 10 лет назад, когда Хейкки дебютировал в Формуле-1. Монумент представляет собой гоночную машину. Автором творения стал местный скульптор Илпо Луукконен.

Как сообщает источник, пока памятник был перенесён во двор гаража городской администрации. Местные власти объяснили решение о демонтаже двумя причинами. Так, они опасаются, что зимой на машине образуется тяжёлый сугроб, который может завалить монумент. Кроме того, по мнению властей, туристов больше не привлекает такой арт-объект.

Автор проекта уже признался, что его шокировал демонтаж монумента. Теперь Луукконен хочет забрать себе памятник.