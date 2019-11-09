13-летняя японка примет участие в датской Формуле-4

Японская гонщица Дзюдзю Нода в 2020 году выступит в датской Формуле-4, сообщает пресс-служба серии.

Ноде в настоящий момент лишь 13 лет. В феврале 2020 года ей исполнится 14, и после этого она будет соответствовать возрастным требованиям указанной серии.

Кроме того, Нода может выступить во французской Формуле-4. Пока никаких подробностей выступления японки в этих сериях не сообщается.

Нода впервые села за руль болида Формулы-4 в девятилетнем возрасте. В итоге она стала самым юным пилотом в истории Формулы-4. Спортсменка пилотировала болид Формулы-4 на трассе в Окаяме, установив неофициальный рекорд трассы для этой серии. Уже в восьмилетнем возрасте Нода выиграла в Японии различные соревнования по картингу.