Отец Хэмилтона хочет, чтобы Льюис продолжал карьеру ещё 5–6 лет

Энтони Хэмилтон, отец шестикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, признал, что советует сыну продолжать карьеру ещё на протяжении пяти-шести лет.

«Буду настаивать на том, чтобы он продолжал карьеру на протяжении пяти-шести лет. Я говорил Льюису, что ему просто нужно продолжать вплоть до тех пор, пока он получает от этого удовольствие. Если организм позволяет ему продолжать, это здорово. Когда же он перестанет получать наслаждение, придёт время завершить карьеру. Но он любит спорт», — приводит слова Хэмилтона-старшего Planet F1.

Напомним, в 2019 году Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере и в третий раз кряду стал чемпионом мира. На этот раз британец завоевал титул за два этапа до окончания чемпионата.