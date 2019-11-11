Квят назвал гонку в Бразилии особенной для себя из-за Келли Пике

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии.
«Всегда сложно ответить, когда спрашивают, готов ли я к сухой или мокрой трассе. Я думаю, что, когда ты на трассе, ты всегда адаптируешься и насладишься, и я думаю, это специфический момент. Важно знать, быстр ты или нет. Если ты быстр в дождь, то ты всегда будешь хотеть видеть дождь над трассой. Если ты быстр на этой трассе посуху, то ты хочешь сухой гонки. Так каждый уик-энд. Бразилия более интересна в сухую погоду, если честно, потому что это быстрый трек с быстрыми связками поворотов.
Бразилия — особенная трасса для меня, потому что моя девушка отсюда родом, и она всегда поддерживает меня здесь, как, думаю, будет и в этом году», — рассказал Квят в интервью пресс-службе команды.
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