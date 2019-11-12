Квята не взяли в «Ред Булл», Албон останется напарником Ферстаппена в 2020 году

В «Ред Булл» официально объявили, что в сезоне-2020 напарником Макса Ферстаппена останется Александер Албон, выступающий за команду с Гран-при Бельгии 2019 года.

Кроме того, в «Торо Россо» официально подтвердили, что российский гонщик Даниил Квят продолжит карьеру в команде.

23-летний Албон дебютировал в Формуле-1 в 2019 году. Первые 12 этапов сезона он провёл в составе «Торо Россо», второй команды австрийской компании. В этот период его лучшим результатом стало шестое место на Гран-при Германии.

После летнего перерыва Албона взяли в «Ред Булл», а в «Торо Россо» в пару к Квяту отправили Пьера Гасли, чьими выступлениями не были довольны в первой половине сезона.

В семи гонках после летней паузы Албон всякий раз финишировал на местах с четвёртого по шестое. За два этапа до окончания сезона на счету представителя Таиланда, который занимает шестое место в личном зачёте, 84 очка.