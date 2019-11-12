В «Торо Россо» объявили, что Квят останется в команде в 2020 году
В «Торо Россо» официально подтвердили, что в следующем сезоне за команду будут выступать её нынешние пилоты Даниил Квят и Пьер Гасли.
Квят выступает за «Торо Россо» с начала сезона-2019, после того как провёл сезон-2018 в качестве пилота «Феррари» по работе на симуляторе. Гасли начал сезон-2019 в составе «Ред Булл», но в команде не были довольны его выступлениями, и начиная с Гран-при Бельгии он выступает за «Торо Россо».
За два этапа до окончания сезона на счету Квята, который занимает 13-е место в личном зачёте, 34 очка. На счету Гасли, который располагается на восьмой строчке, 77 очков.
Ранее стало известно, что напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в сезоне-2020 останется Александер Албон.
Квята не взяли в «Ред Булл», Албон останется напарником Ферстаппена в 2020 году
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