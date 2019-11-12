Состав команд Формулы-1 на сезон-2020: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2020. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.



В последней версии учтено подтверждение контракта между австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл» и таиландским гонщиком Александером Албоном, а также сообщение, что Даниил Квят и Пьер Гасли продолжат выступать за «Торо Россо». Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Квят — не в «Ред Булл». Теперь официально. Составы команд Формулы-1 на 2020 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.

Если у вас не грузится таблица, вы можете посмотреть её по ссылке:

Составы команд Формулы-1 на 2020 год.