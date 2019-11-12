Леклер потеряет позиции на решётке Гран-при Бразилии из-за замены мотора

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет позиции на стартовой решётке этапа Формулы-1 на Интерлагосе, поскольку получит новый мотор. В «Феррари» сообщили, что мотор, который отказал на машине Леклера в ходе уик-энда Гран-при США, нельзя использовать в дальнейшем.

«Шарль получит новый мотор. Его предыдущий мотор был повреждён в Остине, а это означает, что ему пришлось использовать в тот уик-энд старый, менее мощый мотор.

Использование нового мотора означает получение штрафа на решётке в Сан-Паулу. Но эффективность должна вернуться на прежний уровень», — цитирует руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто GPToday.

За два этапа до окончания сезона Леклер с 249 очками занимает третье место в личном зачёте.