Леклер потеряет позиции на решётке Гран-при Бразилии из-за замены мотора
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет позиции на стартовой решётке этапа Формулы-1 на Интерлагосе, поскольку получит новый мотор. В «Феррари» сообщили, что мотор, который отказал на машине Леклера в ходе уик-энда Гран-при США, нельзя использовать в дальнейшем.
«Шарль получит новый мотор. Его предыдущий мотор был повреждён в Остине, а это означает, что ему пришлось использовать в тот уик-энд старый, менее мощый мотор.
Использование нового мотора означает получение штрафа на решётке в Сан-Паулу. Но эффективность должна вернуться на прежний уровень», — цитирует руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто GPToday.
За два этапа до окончания сезона Леклер с 249 очками занимает третье место в личном зачёте.
Леклеру в Бразилии могут поставить мотор с рядом решений для 2020 года
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