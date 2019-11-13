Хэмилтон не увидел смысла в возможном расширении календаря Ф-1 до 25 этапов

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об отношении к возможному расширению календаря Формулы-1. Календарь сезона-2019 состоит из 21 этапа, в 2020 году впервые в истории Ф-1 проведут 22 этапа, а в перспективе это количество может вырасти до 25 — в соответствии с новым регламентом, который вступит в силу в 2021 году.

«25 этапов за сезон — это было бы жёстко. Уже и так достаточно тяжёло, когда у нас 21 этап.

Помнится, в детстве я считал, что чем больше гонок, тем веселее. Но надо соблюдать определённый баланс ради сотрудников команд, которые на протяжении долгого времени не видятся с семьями.

Сезон и так уже слишком долгий. Я не вижу смысла в расширении до 25 этапов. Это может быть сделано лишь ради денег. Больше тут не о чем говорить», — цитирует Хэмилтона GPToday.