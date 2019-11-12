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Хэмилтон узнал о новой инициативе Ф-1 и порадовался, что Экклстоун уже не у руля

Хэмилтон узнал о новой инициативе Ф-1 и порадовался, что Экклстоун уже не у руля
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поприветствовал стремление Формулы-1 снизить уровень углеродных выбросов и выйти на нулевой уровень к 2030 году. По мнению Хэмилтона, бывший многолетний руководитель Ф-1 Берни Экклстоун не согласился бы на такие перемены.

Экклстоун управлял Формулой-1 до января 2017 года, когда компания Liberty Media заменила его на Чейза Кэри.

«Приятно узнать о новых планах. Разумеется, я просто обязан поддержать их. Мне всегда нравились такие вещи.

Я рад, что в Ф-1 пришла Liberty. Не уверен, что произошли бы изменения, если бы Берни остался. В этом случае Ф-1 по-прежнему не использовала бы социальных сетей, так как он считал, что это бесполезно и не так важно», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

Формула-1 нацелилась на нулевой уровень углеродных выбросов к 2030 году
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