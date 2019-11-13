Источник: не все в «Феррари» поддержали решение дать Леклеру новый мотор

Ранее стало известно, что на Гран-при Бразилии гонщик «Феррари» Шарль Леклер получит новый мотор, из-за чего потеряет позиции на стартовой решётке. В теории Леклер мог бы выступить со старым двигателем, как было на Гран-при США, где он почти на минуту отстал от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»).
Альберто Антонини, который ранее работал в «Феррари» на должности директора по связям с общественностью, рассказал, что не все в команде поддержали решение дать Леклеру новый мотор. Также Антонини, у которого остались связи в команде, подробно объяснил, зачем монегаску поставили новый двигатель.
«Феррари» хочет закончить сезон на высокой ноте, а для этого надо, чтобы Леклер занял третье место в чемпионате. Главным препятствием является Макс Ферстаппен.
Ферстаппен всегда был очень быстр в Бразилии, а «Феррари» обычно медленна в Абу-Даби. Поэтому они решили поставить на машину Леклера новый мотор. Но не все в команде с этим согласились.
Леклер мог бы выступить со старым мотором, как в Остине. Возможно, в команде посчитали, что Леклер даже на старом моторе квалифицируется впереди Ферстаппена, но на такой трассе, как в Бразилии, Макс обгонит его в гонке и финиширует впереди. В «Феррари» уверены, что на такой трассе, как «Интерлагос», Леклер с новым мотором сможет обогнать Ферстаппена и финишировать впереди», — цитирует Антонини Planet F1.
За два этапа до окончания сезона Леклер опережает Ферстаппена на 14 очков.
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