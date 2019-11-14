Хэмилтон вспомнил о бедных и предложил не переносить ГП Бразилии в Рио

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, не поддержал инициативу перенести Гран-при Бразилии из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро. Известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару поддерживает такой перенос, хотя трасса в Рио ещё не построена и даже не спроектирована.

«Я люблю олдскул, люблю автодром «Интерлагос». Чтобы построить новый автодром, надо много денег. У нас тут есть уже историческая трасса. Не надо вырубать тропические леса ради нового автодрома.

Деньгам можно найти лучшее применение. Можно развивать инфраструктуру городов. Кроме того здесь много бедных.

Если бы это были мои деньги, я бы нашёл им лучшее применение. Потратил бы на образование, например», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.