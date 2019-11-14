Хэмилтон рассказал, что получил от Алонсо «удивительное» поздравление с титулом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как его поздравил бывший напарник по «Макларену» Фернандо Алонсо. По словам Хэмилтона, он благодарен Алонсо за поздравления.
«Получил сообщение от Фернандо Алонсо, и оно было удивительным. Благодарен ему за это. Мы через многое прошли за эти годы, но я всегда уважал его способности и достижения. Он прогрессировал в «Макларене».
Признание меня не мотивирует, но это большая честь. Когда такой пилот, как Феттель, уделяет время, чтобы выразить уважение, это здорово. Мы знаем, как тяжело нам даётся то, что мы делаем, и лишь малая часть из нас знает, что такое выигрывать на постоянной основе. Себастьян — один из них», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.
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