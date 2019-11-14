Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон рассказал, что получил от Алонсо «удивительное» поздравление с титулом

Хэмилтон рассказал, что получил от Алонсо «удивительное» поздравление с титулом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как его поздравил бывший напарник по «Макларену» Фернандо Алонсо. По словам Хэмилтона, он благодарен Алонсо за поздравления.

«Получил сообщение от Фернандо Алонсо, и оно было удивительным. Благодарен ему за это. Мы через многое прошли за эти годы, но я всегда уважал его способности и достижения. Он прогрессировал в «Макларене».

Признание меня не мотивирует, но это большая честь. Когда такой пилот, как Феттель, уделяет время, чтобы выразить уважение, это здорово. Мы знаем, как тяжело нам даётся то, что мы делаем, и лишь малая часть из нас знает, что такое выигрывать на постоянной основе. Себастьян — один из них», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019