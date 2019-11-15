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Боттас — о психологических играх с Хэмилтоном: я — это я, а не Росберг!

Боттас — о психологических играх с Хэмилтоном: я — это я, а не Росберг!
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал предположения журналистов, что ему нужно пойти по пути Нико Росберга и попробовать играть с Льюисом Хэмилтоном в психологические игры, чтобы вывести напарника из равновесия и повысить собственные шансы на чемпионский титул.

«Если бы быть абсолютно честным, я уже устал от этого вопроса, потому что каждый пилот — это личность. Я — это я, а не Нико. Конечно, у меня всегда есть планы по поиску других путей, как я хочу добиться своих целей. Очевидно, что для чемпионства мне нужно победить своего напарника, но так же и многих других гонщиков.

Я всегда предпочитал делать заявления посредством заявлений на трассе, и я думаю, что если я смогу поддерживать свой уровень выступлений и сконцентрирую всю свою энергию на своих выступлениях, то я думаю, что это будет наилучшей ставкой для меня. Если я начну тратить энергию на что-то ещё, то это отвлечёт меня от пилотажа и того, что действительно имеет значение. Если мне удаётся выступать на уровне, на котором я хочу, то обычно это немного расстраивает другую сторону боксов. Я знаю, потому что сам тоже оказываюсь в такой ситуации — подобное может привести к ошибкам», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

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