Боттас — о психологических играх с Хэмилтоном: я — это я, а не Росберг!

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал предположения журналистов, что ему нужно пойти по пути Нико Росберга и попробовать играть с Льюисом Хэмилтоном в психологические игры, чтобы вывести напарника из равновесия и повысить собственные шансы на чемпионский титул.
«Если бы быть абсолютно честным, я уже устал от этого вопроса, потому что каждый пилот — это личность. Я — это я, а не Нико. Конечно, у меня всегда есть планы по поиску других путей, как я хочу добиться своих целей. Очевидно, что для чемпионства мне нужно победить своего напарника, но так же и многих других гонщиков.
Я всегда предпочитал делать заявления посредством заявлений на трассе, и я думаю, что если я смогу поддерживать свой уровень выступлений и сконцентрирую всю свою энергию на своих выступлениях, то я думаю, что это будет наилучшей ставкой для меня. Если я начну тратить энергию на что-то ещё, то это отвлечёт меня от пилотажа и того, что действительно имеет значение. Если мне удаётся выступать на уровне, на котором я хочу, то обычно это немного расстраивает другую сторону боксов. Я знаю, потому что сам тоже оказываюсь в такой ситуации — подобное может привести к ошибкам», — приводит слова Боттаса PlanetF1.
- 15 ноября 2019
-
00:57
-
00:27
- 14 ноября 2019
-
23:53
-
22:56
-
21:15
-
20:47
-
19:32
-
18:51
-
17:14
-
16:26
-
15:22
-
14:15
-
13:03
-
12:00
-
11:10
-
10:16
-
09:15
-
00:56
- 13 ноября 2019
-
23:58
-
22:53
-
21:59
-
21:01
-
19:53
-
18:31
-
17:37
-
16:33
-
15:05
-
14:28
-
13:19
-
12:12
-
11:06
-
10:12
-
09:02
-
01:06
-
00:56