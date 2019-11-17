Сошедшего мотогонщика сбил другой мотоцикл, заставив сделать сальто назад

Французский мотогонщик MotoGP Жоанн Зарко, выбывший из гонки Гран-при Испании, был сбит мотоциклом другого участника, который вылетел вскоре после француза. В результате удара Зарко сделал сальто назад. Жоанн сам покинул место аварии, но позднее оказался на носилках и был доставлен в медицинский центр трассы.



О состоянии здоровья гонщика пока не сообщается.



Победу на заключительной гонке сезона MotoGP одержал шестикратный чемпион мира Марк Маркес. Второе место досталось Фабио Куартараро, тройку лучших замкнул Джек Миллер.



Трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо, проводивший последнюю гонку в карьере, финишировал 13-м.



Посмотреть видеозапись аварии можно в телеграм-канале «Чемпионата».