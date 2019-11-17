Ферстаппен вышел на третье место в личном зачёте

В Сан-Паулу завершилась гонка Гран-при Бразилии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришёл Пьер Гасли. Очков, набранных Ферстаппеном, хватило, чтобы выйти на третье место в личном зачёте. Он оторвался на 11 очков от Шарля Леклера и на 30 очков от Себастьяна Феттеля. Пилоты «Феррари» столкнулись между собой в концовке гонки и сошли с дистанции.



Благодаря подиуму Пьера Гасли «Торо Россо» вышел на шестое место в командном зачёте, продолжая борьбу с «Рено» за пятую строчку — их разделяет всего шесть очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 396 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 314 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 260 очков

4. Шарль Леклер («Феррари») — 249 очков

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 230 очков

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 95 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 92 очка

8. Александер Албон («Ред Булл») — 84 очка

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 52 очка

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 45 очков

11. Ландо Норрис («Макларен») — 45 очков

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 41 очко

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 37 очков

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 36 очков

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 12 очков

18. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 710 очков

2. «Феррари» — 479 очков

3. «Ред Булл» — 391 очко

4. «Макларен» — 137 очков

5. «Рено» — 89 очков

6. «Торо Россо» — 83 очка

7. «Рейсинг Пойнт» — 66 очков

8. «Альфа Ромео» — 53 очка

9. «Хаас» — 28 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.