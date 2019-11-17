Ферстаппен вышел на третье место в личном зачёте

В Сан-Паулу завершилась гонка Гран-при Бразилии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришёл Пьер Гасли. Очков, набранных Ферстаппеном, хватило, чтобы выйти на третье место в личном зачёте. Он оторвался на 11 очков от Шарля Леклера и на 30 очков от Себастьяна Феттеля. Пилоты «Феррари» столкнулись между собой в концовке гонки и сошли с дистанции.
Благодаря подиуму Пьера Гасли «Торо Россо» вышел на шестое место в командном зачёте, продолжая борьбу с «Рено» за пятую строчку — их разделяет всего шесть очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 396 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 314 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 260 очков
4. Шарль Леклер («Феррари») — 249 очков
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 230 очков
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 95 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 92 очка
8. Александер Албон («Ред Булл») — 84 очка
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 52 очка
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 45 очков
11. Ландо Норрис («Макларен») — 45 очков
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 41 очко
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 37 очков
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 36 очков
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 12 очков
18. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 710 очков
2. «Феррари» — 479 очков
3. «Ред Булл» — 391 очко
4. «Макларен» — 137 очков
5. «Рено» — 89 очков
6. «Торо Россо» — 83 очка
7. «Рейсинг Пойнт» — 66 очков
8. «Альфа Ромео» — 53 очка
9. «Хаас» — 28 очков
10. «Уильямс» — 1 очко.
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