В ФИА объяснили, почему наказали Хэмилтона до рассмотрения его аварии с Албоном

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, по какой причине Льюис Хэмилтон («Мерседес») на Гран-при Бразилии получил штраф в пять секунд до официального рассмотрения инцидента с участием Александера Албона из «Ред Булл». Хэмилтон спровоцировал контакт с машиной Албона на последних кругах гонки и после штрафа с третьего места в протоколе откатился на седьмое.

Хэмилтон в интервью сразу после гонки признал вину в инциденте, а чуть позже с этим согласились и в «Мерседесе».

«Были намерения расследовать инцидент. Судьи вызывали обоих гонщиков. Но в команде признали вину своего пилота.

Они пришли и сказали: «Нет нужды вызывать нас, Льюис признал вину». Расследование было. Но очень просто проводить расследования, когда команда приходит и говорит: мы допустили ошибку», — цитирует Маси Autosport.