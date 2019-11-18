В ФИА объяснили, почему наказали Хэмилтона до рассмотрения его аварии с Албоном

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, по какой причине Льюис Хэмилтон («Мерседес») на Гран-при Бразилии получил штраф в пять секунд до официального рассмотрения инцидента с участием Александера Албона из «Ред Булл». Хэмилтон спровоцировал контакт с машиной Албона на последних кругах гонки и после штрафа с третьего места в протоколе откатился на седьмое.
Хэмилтон в интервью сразу после гонки признал вину в инциденте, а чуть позже с этим согласились и в «Мерседесе».
«Были намерения расследовать инцидент. Судьи вызывали обоих гонщиков. Но в команде признали вину своего пилота.
Они пришли и сказали: «Нет нужды вызывать нас, Льюис признал вину». Расследование было. Но очень просто проводить расследования, когда команда приходит и говорит: мы допустили ошибку», — цитирует Маси Autosport.
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