В ФИА объяснили, почему не лишили Сайнса первого подиума за нарушение правил

Карлос Сайнс («Макларен») финишировал на четвёртом месте на Гран-при Бразилии и поднялся на третье место в протоколе, после того как Льюис Хэмилтон («Мерседес») получил штраф за контакт с машиной Александера Албона («Ред Булл»).
На протяжении некоторого времени третье место Сайнса оставалось под вопросом, поскольку он, как и семеро других гонщиков, открыл пластину DRS в зоне действия двойных жёлтых флагов, что запрещено правилами. Однако судьи ФИА не стали наказывать пилотов, посчитав, что все они достаточно замедлились при этом.
«Мы рассмотрели это, и решающим фактором стало то, что двойные жёлтые флаги предписывают замедлиться, причём существенно. На это мы и обратили внимание, когда изучали инцидент, и все гонщики выполнили это условие.
Да, некоторые из них действительно активировали DRS на сравнительно короткий промежуток времени. Но я бы назвал это мышечной памятью. Мы узнали мнение судей и решили, что расследования не требуется», — приводит слова гоночного директора ФИА Майкла Маси ESPN.
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