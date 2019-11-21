Баррикелло прокомментировал отставание «Феррари» от «Мерседеса»
Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло оценил отставание итальянской команды от «Мерседеса». По его мнению, в сезоне-2020 «Феррари» будет способна бросить вызов «Мерседесу», который не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с 2014 года, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы.
«Я бы не сказал, что «Феррари» чего-то не хватает. А если и не хватает, то совсем чуть-чуть.
Они побеждают, завоёвывают поулы, зарабатывают много очков. Откровенно говоря, им не хватает самой малости», — приводит слова Баррикелло GrandPX.news.
47-летний Баррикелло выступал за «Феррари» с 2000 по 2005 год, когда его напарником был Михаэль Шумахер. В тот период бразильский гонщик дважды стал вице-чемпионом мира.
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