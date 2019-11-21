Зурер порадовался, что ФИА конфисковала узлы топливной системы «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер поприветствовал решение ФИА изъять элементы топливной системы силовой установки «Феррари», чтобы изучить их на предмет соответствия регламенту.

Ранее стало известно, что технические специалисты Международной автомобильной федерации изъяли узлы топливной системы мотора «Феррари» и одного из клиентов итальянских мотористов, а также детали топливной системы двигателя другого производителя, чтобы провести сравнительный анализ.

«Изучить мотор «Феррари» — лучшее, что может сделать ФИА. Это очень хорошо. Слухам пора положить конец. Нельзя, чтобы эту тему обсуждали и во время зимнего перерыва.

Если они что-то найдут, у «Феррари» будут проблемы», — приводит слова Зурера GrandPX.news.