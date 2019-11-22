Хэмилтон признался, что является фанатом Элтона Джона, и показал стильное фото

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», признался, что является большим поклонником певца Элтона Джона. Хэмилтон опубликовал в «Инстаграме» фотографию с кумиром.

«Как-то раз мне посчастливилось провести время с Элтоном Джоном. Я был среди аудитории во время его интервью с Дэвидом Уильямсом.

Я поставлю это фото в рамке у себя дома — я большой поклонник Элтона. Он икона и вдохновитель. Спасибо, Элтон, за встречу», — подписал фото гонщик.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хэмилтона.

34-летний Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, известен не только успехами в автоспорте, но и тем, что активно участвует в жизни мира музыки и моды.