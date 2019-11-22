Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон признался, что является фанатом Элтона Джона, и показал стильное фото

Хэмилтон признался, что является фанатом Элтона Джона, и показал стильное фото
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», признался, что является большим поклонником певца Элтона Джона. Хэмилтон опубликовал в «Инстаграме» фотографию с кумиром.

«Как-то раз мне посчастливилось провести время с Элтоном Джоном. Я был среди аудитории во время его интервью с Дэвидом Уильямсом.

Я поставлю это фото в рамке у себя дома — я большой поклонник Элтона. Он икона и вдохновитель. Спасибо, Элтон, за встречу», — подписал фото гонщик.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хэмилтона.

34-летний Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, известен не только успехами в автоспорте, но и тем, что активно участвует в жизни мира музыки и моды.

Хэмилтон заявил, что никогда не выступал в Ф-1 ради денег
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019