Хэмилтон признался, что является фанатом Элтона Джона, и показал стильное фото
Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», признался, что является большим поклонником певца Элтона Джона. Хэмилтон опубликовал в «Инстаграме» фотографию с кумиром.
«Как-то раз мне посчастливилось провести время с Элтоном Джоном. Я был среди аудитории во время его интервью с Дэвидом Уильямсом.
Я поставлю это фото в рамке у себя дома — я большой поклонник Элтона. Он икона и вдохновитель. Спасибо, Элтон, за встречу», — подписал фото гонщик.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хэмилтона.
34-летний Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, известен не только успехами в автоспорте, но и тем, что активно участвует в жизни мира музыки и моды.
Хэмилтон заявил, что никогда не выступал в Ф-1 ради денег
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