Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Браун не исключил, что Хэмилтон побьёт рекорд Шумахера по титулам

Браун не исключил, что Хэмилтон побьёт рекорд Шумахера по титулам
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предположил, что Льюис Хэмилтон («Мерседес»), шестикратный чемпион мира, окажется в состоянии превзойти Михаэля Шумахера, на счету которого семь титулов.

«Полагаю, у него может это получиться. «Мерседес» — сильная команда. Даже в условиях нового регламента они справятся со своей работой. Если Льюис останется в команде, он завоюет ещё не один титул.

Интрига вот в чём: захочет ли он принять новый вызов? Михаэль становился чемпионом в составе «Бенеттона», а затем захотел принять непростой вызов в «Феррари». Захочет ли Льюис такого вызова на финише карьеры? Или останется там, где ему всё хорошо известно и где есть стабильность?» — приводит слова Брауна Planet F1.

Экклстоун объяснил, почему Леклер победил бы Хэмилтона в роли напарника
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019