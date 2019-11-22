Браун не исключил, что Хэмилтон побьёт рекорд Шумахера по титулам
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предположил, что Льюис Хэмилтон («Мерседес»), шестикратный чемпион мира, окажется в состоянии превзойти Михаэля Шумахера, на счету которого семь титулов.
«Полагаю, у него может это получиться. «Мерседес» — сильная команда. Даже в условиях нового регламента они справятся со своей работой. Если Льюис останется в команде, он завоюет ещё не один титул.
Интрига вот в чём: захочет ли он принять новый вызов? Михаэль становился чемпионом в составе «Бенеттона», а затем захотел принять непростой вызов в «Феррари». Захочет ли Льюис такого вызова на финише карьеры? Или останется там, где ему всё хорошо известно и где есть стабильность?» — приводит слова Брауна Planet F1.
Экклстоун объяснил, почему Леклер победил бы Хэмилтона в роли напарника
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