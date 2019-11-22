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Volkswagen откажется от всех проектов, которые не связаны с электродвигателями

Volkswagen откажется от всех проектов, которые не связаны с электродвигателями
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Компания Volkswagen объявила, что свернёт программы с двигателями внутреннего сгорания и полностью сосредоточится на работе над электрическими двигателями, сообщает преес-служба Volkswagen Motorsport.

Таким образом, Volkswagen покинет класс TCR. Разработка автомобиля Golf GTI TCR, представленного в том числе в Кубке мира WTCR, будет прекращена по окончании 2019 года. Компания при этом продолжит поддерживать своих клиентов в долгосрочной перспективе.

По заявлениям руководства спортивного отделения Volkswagen, компания продолжит развивать инновационные технологии электродвигателей. Вся спортивная программа компании будет электрифицирована. Дальнейшие клиентские заявки для использования машин компании на ДВС не будут рассматриваться.

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